Авторам законопроекта об ИПК — Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали

Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным. Таким образом, авторам законопроекта об ИПК — Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали. Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к правительству и информированных о результатах встречи главы государства с представителями заинтересованных ведомств.

В последней версии концепции ИПК (законопроект общественности пока не представили) был предусмотрен механизм автоподписки — все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны были автоматически подключаться к системе. При этом за ними закреплялось право в любой момент от ИПК «отписаться», подав соответствующее заявление. Предполагалось, что в первый год после подключения ставка взносов устанавливается на уровне 0%, поэтому отключившиеся в течение этого срока смогли бы покинуть систему без потерь.

Презентована концепция была еще в 2016 году, но из-за непримиримости позиций оппонентов подготовка законопроекта об ИПК затянулась. В начале года после двух проведенных по заказу администрации президента исследований общественного мнения запуск ИПК было решено отложить на неопределенный срок. Были опасения, что ИПК окажется непопулярной системой, поскольку будет ассоциироваться с реформой. По информации источников «Известий», авторы законопроекта неоднократно (последний раз — в мае) на уровне правительства договаривались о публикации законопроекта для общественного обсуждения, но в последний момент планы срывались.

Наконец ЦБ и Минфин получили одобрение на запуск системы ИПК при условии абсолютной добровольности подключения граждан. Такой механизм означает, что люди при желании сами будут подавать заявление работодателю на участие в системе. Кроме того, как полагает глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, граждане сами должны выбирать и процент, который они будут уплачивать. Поддержал он и принцип софинансирования со стороны государства.

Обсуждается вопрос и о том, чтобы в законопроекте об ИПК вообще уйти от пенсионной тематики, сообщили «Известиям» два источника, информированных о результатах встречи президента с заинтересованными ведомствами. «Чтобы ИПК перестал ассоциироваться с непопулярной реформой по повышению пенсионного возраста, есть идея продвигать его в качестве нового финансового инструмента, позволяющего накопить на будущее», — уточнил один из собеседников «Известий».

Вопрос по срокам запуска системы ИПК на встрече не обсуждался, уточнили источники «Известий». Анатолий Аксаков уверен, что это может произойти очень скоро, после небольшой корректировки проекта. Он ожидает его появления в Госдуме «если не в июне, то в начале июля». «Сейчас изучаем политическую составляющую этого вопроса, а юридическая уже подготовлена, но надо протестировать с точки зрения чувствительности для граждан этой темы», — сказал он в интервью «Известиям».

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах напомнил, что ИПК и его аналоги (добровольные пенсионные накопления с налоговыми льготами) — достаточно распространенный механизм, успешно работающий по всему миру. Этот механизм может оказаться удачным дополнением к программам НПО (негосударственное пенсионное обеспечение) крупных корпораций и для представителей среднего класса в возрасте до 40 лет с «белыми» зарплатами, отметил он.