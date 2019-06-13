Переход застройщиков на новую систему финансирования, ожидание которого было главным фактором развития строительного бизнеса с начала года, может быть отложен на 1 октября 2019 года, сообщил «Коммерсанту» участник совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева 11 июня. В Минстрое оказались готовы пойти на уступки застройщикам и фактически отложить введение схемы с использованием эскроу-счетов.

Предполагается, что застройщики лишатся возможности получать деньги дольщиков напрямую с 1 июля. Их средства будут зачисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансироваться строительство будет за счет кредитов. В апреле правительство РФ выпустило постановление, согласно которому исключением станут объекты, построенные к 1 июля более чем на 30% и распроданные более чем на 10%.

Но 11 июня Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября, что фактически позволит большинству девелоперов продолжить работу по договорам долевого участия (ДДУ).

Минстрой и ЦБ разработают рекомендации по проектному финансированию жилья С 1 июля 2019 года застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко подтверждает, что перенос сроков оценки готовности домов позволит подавляющему большинству застройщиков достроить жилье, используя старый механизм и не прибегая к проектному финансированию. По его мнению, отсрочка может расширить перечень объектов, которые смогут достраиваться по старым правилам.

Ранее в Минстрое говорили, что 70% возводимых в России домов будут достраиваться по ДДУ и после 1 июля. В Москомстройинвесте заявляли, что продолжить работу по старым правилам смогут около трети застройщиков, на которых приходится 85% жилья. Если срок оценки готовности домов перенесут, эти показатели могут вырасти примерно до 80—85% и более чем 90% соответственно, подсчитали в РАСК. Сегодня, по оценкам Николая Алексеенко, из 130 млн кв. м строящегося жилья более 3 млн кв. м строятся по механизму проектного финансирования: это проекты в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Ивановской области, Карелии и т. д.