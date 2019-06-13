Женщины не останутся вовсе без работы в эпоху автоматизации и искусственного интеллекта, успокаивают авторы нового доклада McKinsey Global Institute (MGI) о роли женщин в новой цифровой экономике, занятость среди женщин будет расти даже быстрее, чем среди мужчин, — прежде всего из-за быстро развивающегося сектора здравоохранения, в котором доминируют женщины, но получить новые рабочие места можно будет только после переобучения: от 40 млн до 160 млн женщин должны будут повысить свою квалификацию, сообщают «Ведомости» .

По данным Росстата, женщин в России больше всего в сфере образования — в 2017 году в ней трудилось 82% сотрудниц, на втором месте — сфера здравоохранения и социальных услуг (79% женщин), на третьем — гостиничная отрасль и общественное питание (73% от общего числа работников); женщин также больше, чем мужчин, в финансовых и страховых организациях (69%) и сфере культуры, спорта и развлечений (66%); при этом в России женщины сосредоточены в основном в секторе услуг, а эта сфера в России, как и во всем мире, будет автоматизироваться медленнее всего, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Чтобы не лишиться работы из-за автоматизации и искусственного интеллекта, представители обоих полов должны постоянно повышать квалификацию, быть готовыми к мобильному образу жизни, уметь работать с информационными системами и даже участвовать в их создании, пишут авторы исследования MGI; но женщины менее гибки и мобильны, потому что тратят больше времени на неоплачиваемую работу дома и на семью, они хуже разбираются в технологиях, не так часто, как мужчины, работают в технических отраслях и редко оканчивают технические факультеты вузов, у большинства российских женщин также слабые цифровые навыки.

В ближайшие пять — десять лет российский рынок труда вряд ли предложит женщинам много вакансий в принципиально новых профессиях, считают все опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению авторов исследования MGI, в большинстве случаев женщинам понадобятся новые знания в своих специальностях.

Проблемы, описанные в докладе MGI, пока не приобрели в России массового характера, считает Гимпельсон, за последние десять лет производительность труда в России почти не выросла, и вряд ли в ближайшие десять лет Россию ждет взрывной рост производства, массовая автоматизация и роботизация, значит, и структура занятости вряд ли изменится радикально; также уровень образования российских женщин в среднем выше уровня образования мужчин, в тот момент, когда российской экономике массово потребуются цифровые кадры, женщины наравне с мужчинами пойдут в IT и овладеют нужными навыками, считает он.