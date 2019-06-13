Индексация пенсий выше инфляции с 2020 года может потребовать расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), если темпы роста экономики будут низкими, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС и порталу «Будущее России. Национальные проекты ».

«В следующие годы — 2020—2021 [годы] — нужно, чтобы проходила более высокая индексация базовой пенсии. И насколько правительство будет выше инфляции пенсии индексировать — это, мне кажется, остается вопросом. Для этого нужны более высокие темпы экономического роста, — сказал Кудрин. — Если нет, надо будет более жесткие меры принимать, определяться, откуда брать деньги: перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».

По мнению главы Счетной палаты, темпы роста экономики РФ в этом году не превысят 1%, а в 2020 году — 1—2%, так как текущих мер правительства недостаточно для выхода на более высокие темпы роста.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05% (при инфляции в 4,3% за 2018 год). В результате страховая пенсия выросла в среднем по России на 1 тыс. рублей и в среднем составила 15,4 тыс. рублей. Кроме того, с 1 апреля были проиндексированы социальные пенсии на 2%.



В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы, согласно которому пенсионный возраст для мужчин будет увеличен до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году — до 20 тыс. рублей в месяц.

«Пенсионная реформа, конечно, не завершена. Начинается 10-летний период перехода к новому пенсионному возрасту. Переходный период позволит перераспределить ресурсы, которые получает пенсионная система на задачи повышения пенсий, не сразу, в течение одного-двух лет, а в течение десяти лет. В течение десяти лет этот ресурс будет все время перераспределяться с учетом вступления в пенсионный возраст меньшего количества людей. Здесь нет быстрого результата», — пояснил глава Счетной палаты.