Все страны, как правило, в рамках рекомендаций Всемирной организации труда, должны добиваться, чтобы государственная пенсия за счет постоянной системы отчислений предприятия достигала 40% от заработка при выходе на пенсию, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в интервью ТАСС и порталу «Будущее России. Национальные проекты ».

«У нас сейчас примерно была 37%, но могла опуститься и ниже», — отметил он.

При этом, по словам главы СП, программа индивидуального пенсионного капитала (ИПК), над которой работают регулятор и Минфин, даст возможность сделать пенсии жителей России приближенными к европейским.

«Во многих странах общая средняя пенсия доходит до 70% от заработка благодаря добровольным накоплениям. Как правило, дополнительные 30% — это добровольные накопления граждан в течение жизни. У нас таких накоплений нет. Поэтому, по сути, ближайшее как минимум одно поколение пенсия будет оставаться в лучшем случае в районе 40% от заработка. Вот почему важно сейчас начать программы добровольного пенсионного накопления, которые сейчас готовятся Центральным банком и Минфином», — сообщил Кудрин.