НПФ предложили вложить средства будущих пенсионеров в строительство ветряных электростанций. С такой идеей компания «Роснано» обратилась в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), где уже поддержали инициативу, сообщают «Известия» .

Фонд развития ветроэнергетики, основанный компанией, планирует построить и ввести в эксплуатацию к 2024 году в нескольких регионах России 15—20 ветропарков общей мощностью до 1,8 ГВт. Организационно-правовая форма фонда — инвестиционное товарищество. Сегодня у НПФ на законодательном уровне есть ряд ограничений для участия в инвестиционных товариществах. Глава АНПФ Сергей Беляков в письме в «Роснано» отметил, что для инвестиций НПФ в подобные проекты необходимо на законодательном уровне установить возможный объем вложений как за счет пенсионных резервов, так и за счет накоплений. В случае урегулирования всех вопросов АНПФ готова вернуться к обсуждению конкретных параметров участия в этом проекте.

Соответствующие предложения АНПФ о внесении изменений в законодательство Центробанк не получал, сообщили в пресс-службе регулятора. При этом ЦБ уже разработал проект документа, который предлагает расширить состав активов для инвестирования пенсионных резервов. В том числе дать частным фондам возможность вкладываться в доли общего имущества товариществ.

Документ, который разработал Центробанк, уберет лишь один из барьеров для инвестирования пенсионных резервов в такие нестандартные для отрасли проекты, рассказал изданию начальник управления анализа пенсионного рынка НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Эксперт пояснил, что для НПФ в российских реалиях очень важно сохранять высокую степень ликвидности своих вложений — то есть иметь возможность быстрого выхода из инвестиций, а также достаточно высокие кредитные рейтинги, что в случае с инвестиционным товариществом проблематично. К тому же недавно для фондов была введена ответственность за неэффективные вложения. Как сопоставлять инвестиции в товарищества с куда более понятными облигациями или депозитами, пока тоже непонятно.

В целом инвестирование в альтернативную энергетику весьма перспективно, ведь это может решить проблему дефицита электричества в удаленных уголках России. К примеру, по итогам 2018 года в странах ЕС доля возобновляемых источников энергии превысила 32%, в том числе 12% — в части ветряной генерации и 4% — солнечной. Таким образом страны улучшают свою экологию, а также замещают выводимые мощности атомных или угольных электростанций. В России сроки вхождения НПФ в подобного рода активы будут зависть от того, когда разработчики нормативных актов снимут существующие ограничения, а также получатели пенсионных инвестиций будут готовы обеспечить необходимую надежность, подчеркнул Евгений Биезбардис.

Зеленые проекты, которые финансируются на средства НПФ, уже есть, например, в области переработки твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, вложение пенсионных средств в зеленую энергетику — перспективное направление, которое будет поддерживаться государством и обеспечено высокой гарантией. Аксаков сообщил, что депутатский корпус готов оказать законодательную поддержку для возможности вложения средств НПФ в экологичные проекты. Более того, расширение возможности частных фондов для инвестирования обсуждают давно, и в первой очереди стоят «зеленые» активы. Однако до конца года этот вопрос вряд ли будет решен, поскольку основное внимание государства и депутатов будет сконцентрировано на новой концепции индивидуального пенсионного капитала.