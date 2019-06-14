Ухудшение качества занятости стало проблемой прежде всего для мужчин старшего возраста, сходятся в оценках эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС.



Эксперты оценили шансы на занятость работников старших возрастов с разным уровнем образования. Как подтвердили оба исследования, в наилучшем положении на рынке труда оказались пожилые, с одной стороны, с высшим образованием, а с другой — с минимальным. Приток трудовых мигрантов из ближнего зарубежья совершенно не влияет на шансы на трудоустройство предпенсионеров.

Положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается, причем за последние десять лет гендерные различия только усилились. Шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования. Особенно пострадали мужчины с начальным профессиональным образованием. Их шансы на трудоустройство упали на 40% с 2010 по 2017 год, отмечается в докладе РАНХиГС.

Относительно комфортно на рынке труда наиболее образованным мужчинам с высшим образованием и, наоборот, наименее образованным со средним профессиональным образованием.

В отличие от мужчин шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные: шансы на трудоустройство женщин предпенсионного возраста с минимальным образованием упали на 40%.

Шансы на занятость пожилых женщин больше, потому что значительное число из них заняты в образовании, здравоохранении и сфере госуслуг, объясняют эксперты. Например, женщин пенсионного возраста на госслужбе в пять раз больше, чем мужчин-пенсионеров, отмечается в докладе РАНХиГС.

За последние годы среди лиц старшего возраста больше всего (почти вдвое) выросла численность занятых в торговле и сфере обслуживания. Практически весь спрос на работников в этих сферах был удовлетворен за счет граждан старшего возраста. «Очевидно, работодатели начали охотнее брать лиц старшего возраста, столкнувшись с дефицитом молодежи, готовой занимать рабочие места в торговле и сфере обслуживания», — отмечается в докладе ВШЭ.



Пожилые мужчины вытесняются в традиционно женские профессии, отмечается в докладе ВШЭ. «У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости», — констатировали эксперты. Это негативная тенденция, которая бьет по самолюбию мужчин, прокомментировал РБК замглавы лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев. Мужчины, по его словам, склонны работать, пока позволяет здоровье, поэтому чаще соглашаются на любую работу.



«Массовая тенденция последних лет: женщины не уходят с работы после достижения пенсионного возраста, а продолжают работать. Мужчины-пенсионеры, как правило, продолжают работать меньшее количество лет, потому что выходят на пенсию в более старшем возрасте», — подчеркнул Солнцев.

С этого года началось постепенное повышение пенсионного возраста. К концу переходного периода, в 2028 году, срок выхода на пенсию сдвинется до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Запущена специальная программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Из-за пенсионной реформы количество работников будет расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места. Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 млн человек, прогнозировал экономист Алексей Кашепов.

Специалистам старшего возраста сложнее всех на рынке труда. Устаревшие знания, проблемы с адаптацией к новым технологиям, низкие стимулы переобучаться, ухудшение здоровья и дискриминация по возрасту повышают риски увольнения и сокращают возможности найти новую работу, отмечается в докладе ВШЭ.