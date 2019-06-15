Министр экономического развития России Максим Орешкин считает новый прогноз Центрального банка России по инфляции в стране в 2019 году завышенным. Об этом он заявил журналистам в субботу в Москве.

«У нас [Минэкономразвития] по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой: мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит», — сообщил Орешкин.

В пятницу ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции в России в текущем году с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. В Банке России отметили, что это сделано с учетом завершения переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранения относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по подсчетам Центробанка, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Согласно официальным данным Минэкономразвития, прогноз по инфляции на 2019 год сохраняется на уровне 4,3%.