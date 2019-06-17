ЦБ рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке, однако этой практики придерживаются далеко не все центральные банки мира, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.

«Банк России рассмотрит целесообразность прогнозов по ключевой ставке. Но, как в пятницу председатель на аналогичный вопрос отвечала, наше мнение — ответ крайне неоднозначный, и, действительно, далеко не все центральные банки в мире следуют этой практике», — сказал Заботкин.

В пятницу, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%. В комментарии регулятора указано, что допускается возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний. Также о возможном повторном снижении ставки до конца 2019 года глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщала и в ходе брифинга.