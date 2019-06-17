Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию, говорится в докладе Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда) о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

«Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4% (на 1 января 2018 года — 21,1%). После выхода на пенсию продолжает трудиться каждый пятый пенсионер», — сообщает ведомство.

При этом доля пенсионеров, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости, от общей численности обратившихся граждан, по данным Роструда, составляет 4,2%.

Наиболее высока она в городе Санкт-Петербург (8,3%), Мурманской области (8,0%), Владимирской области (7,7%), Московской области (7,6%), Сахалинской области (7,4%), Калужской области (7,2%), Смоленской области (7,1%), Севастополе (7,1%), а наименьшая — в Чеченской Республике (0,1%), Республике Ингушетия (0,2%), Республике Дагестан (0,6%), Кабардино-Балкарской Республике (1,8%), говорится в докладе Минтруда.