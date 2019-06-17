Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ) выплат различным категориям граждан, в том числе военнослужащим, проходящим службу по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса признаны не соответствующими Конституции, поскольку не позволяют однозначно решить вопрос об обложении НДФЛ денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Документ устанавливает, что доходы при выплате компенсаций за неиспользованный отпуск, а также за неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не подлежат освобождению от налогообложения.

Кроме того, согласно утвержденному документу, не подлежат налогообложению доходы в виде ежемесячных денежных выплат, получаемых гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также гражданами, подвергшимися радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Также документом предусматривается, что НДФЛ не будет облагаться ряд других выплат: в частности, компенсационные выплаты по расходам на жилищно-коммунальные услуги, а также компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, денежные компенсации взамен полагающегося земельного участка из государственной или муниципальной собственности, если такая компенсация установлена федеральным или региональным законодательством, компенсационные выплаты ветеранам, героям труда и почетным донорам. НДФЛ также не будут облагаться доходы в натуральной или денежной форме, полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством в связи с рождением детей, уходом за детьми-инвалидами и другие социальные выплаты.

НДФЛ не будут вычитать и из единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, не превышающих 1 млн рублей, финансирование которых осуществляется в соответствии с правилами соответствующей госпрограммы.

Закон вступает в силу со дня опубликования за исключением отдельных его положений, по которым предусмотрена отсрочка в один месяц.