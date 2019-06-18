Больше всего свободных денег в семьях с двумя детьми остается в Ямало-Ненецком, Чукотском АО и Москве

Ямало-Ненецкий автономный округ в очередной раз стал лидером рейтинга регионов по уровню благосостояния семей . Рейтинг по итогам 2018 года подготовлен агентством «РИА Рейтинг».

Рейтинг учитывает остаток денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов (на основании данных Росстата). В качестве минимального уровня затрат используется региональный прожиточный минимум. Для полной семьи с двумя детьми и с одним ребенком соответственно расчет производится путем удвоения средней в регионе номинальной зарплаты по итогам года и вычитания из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух или одного — для ребенка. Авторы исследования признают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поэтому рассчитанный остаток является максимально возможным значением.

В лидирующей группе за прошедший год существенных изменений не произошло. Оставшийся на первом месте Ямало-Ненецкий АО лидирует в рейтинге восьмой год подряд. По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тыс. рублей, при этом отрыв от второго места продолжает увеличиваться. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ. Среднемесячный максимальный остаток среднестатистической чукотской семьи с двумя детьми составил 107,8 тыс. рублей по итогам 2018 года. Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тыс. рублей).

Еще в девяти регионах (это на три больше, чем в 2017 году) максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тыс. рублей. К ним относятся Магаданская, Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Московская области. Эти регионы и в предыдущем году входили в лидирующую группу.

Количество регионов, где в свободном распоряжении у семьи со средним заработком остается (если остается) менее 10 тыс. рублей, сократилось до трех, и это самый низкий показатель за годы проведения исследования. В 2017 году таких регионов было десять, в 2016-м — 18, в 2015-м — 26. В 11 российских регионах в среднестатистических семьях с двумя детьми остается от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Состав замыкающей рейтинг группы по сравнению с 2017 годом практически не изменился. По итогам 2018 года в нее входят Псковская область (9,9 тыс. рублей максимально возможного свободного остатка после минимальных расходов семьи), Ивановская область (9,8 тыс.) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тыс.).

В целом в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат максимально возможный остаток составляет 44,3 тыс. рублей. Больше этой суммы остается у семей с двумя детьми только в 15 регионах, как и в предыдущие два года.

Во всех российских регионах по итогам 2018 года размер максимально возможного остатка после минимальных затрат в семьях с двумя детьми вырос, наиболее существенно — в Кабардино-Балкарии (в 2017 году там был отрицательный остаток — минус 1,2 тыс. рублей). В Псковской области максимальный объем свободных денег в семьях с двумя детьми вырос на 223%, в Дагестане — на 129%, в Ингушетии — на 81%, в Республике Алтай — на 80%.

В среднестатистической семье с одним ребенком максимально возможный свободный денежный остаток превышает 54 тыс. рублей. В 14 регионах семьи располагают большей суммой после всех минимальных трат. Лидеры рейтинга те же: Ямало-Ненецкий АО, где семья с одним ребенком может располагать свободным остатком в 144,3 тыс. рублей, Чукотский АО (130,4 тыс.) и Москва (116,3 тыс.).



Количество регионов, где максимально возможный свободный денежный остаток у семей с одним ребенком не превышает 20 тыс. рублей, снизилось до двух: это Ивановская область и Кабардино-Балкария.

