Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает падения рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в 2019 году на 50%. Такой прогноз озвучил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин на конференции по банкострахованию.

«Мы полагаем, что ИСЖ может просто рухнуть в два раза. С нами можно здесь не согласиться, это спорный вопрос, когда происходят такие радикальные изменения рынка, здесь можно легко ошибиться, но наше мнение таково», — сказал он.

Как следует из презентации Янина, причинами краха станет введение в апреле требований ЦБ к продажам банками ИСЖ — банки обязаны раскрывать полную информацию клиентам об ИСЖ.

«Регулятор занимается этим вопросом, страховое сообщество само вырабатывает стандарты продаж ИСЖ, и ситуация, когда люди считают, что они просто продлили депозит, — она продолжаться бесконечно не могла, мы приходим к закономерному итогу», — подчеркнул Янин. ИСЖ будет трансформироваться в продукты с небольшой, но фиксированной доходностью, считает он.