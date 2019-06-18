Бюджет в 2019 году получит от НДС на 129 млрд рублей больше, чем планировалось ранее, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме с поправками к закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Если говорить о доходах от экономики, которые не связаны с нефтегазовым сектором, в первую очередь растет номинальный ВВП, увеличивается НДС. Мы прогнозируем рост НДС по сравнению с плановыми значениями на 129 миллиардов рублей», — сказал министр.

Минфин также ожидает, что вырастут поступления от налога на прибыль — на 165 млрд рублей.

Поправки в федеральный бюджет 2019 года, предложенные правительством, предполагают увеличение расходов на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн рублей. Доходы будут увеличены более чем на 200 млрд рублей — до 20,174 трлн рублей. Профицит федерального бюджета составит 1,7% ВВП (или 1,881 трлн рублей) вместо предполагаемых ранее 1,8% ВВП (или 1,932 трлн рублей).

Согласно поправкам, нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось, почти на 60 млрд рублей, а доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, вырастут более чем на 260 млрд рублей. Расходы на развитие здравоохранения в 2019 году будут увеличены на 13,3 млрд рублей, до 519,3 млрд, на образование — на 3 млрд рублей, до 202,7 млрд, на соцподдержку — на 4,7 млрд рублей, до 1,380 трлн, на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности — на 6,7 млрд рублей, до 698,5 млрд.

С 1 января 2019 года НДС в России исчисляется по ставке 20%.