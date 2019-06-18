Государство снизит заимствования на внутреннем рынке в 2019 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме с поправками к закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Поправки в бюджет 2019 года, предложенные правительством, предполагают рост расходов на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн рублей. Доходы будут увеличены более чем на 200 млрд рублей — до 20,174 трлн рублей.

Еще около 100 млрд правительство сэкономит, рассказал министр финансов. Источником экономии станет снижение процентных расходов по внутреннему долгу, сокращение трансфертов Пенсионному фонду за счет роста собственных доходов ПФР и снижение бюджетных ассигнований на компенсации при увольнении госслужащих.

«Мы в текущем году планируем меньше занять на внутреннем рынке и, соответственно, сэкономить на процентных расходах», — сказал Силуанов.