Законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО, который предусматривает отмену в расчете цены полиса коэффициента по мощности и территории, может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в начале осенней сессии. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, переходные периоды вступления в силу могут быть сдвинуты на полгода.

«Сейчас правительство повторно направило его в ГПУ (Главное государственно-правовое управление при президенте РФ), ожидаем ответа от ГПУ, потому что мы учли все замечания и ожидаем нормального согласования, соответственно, после этого, я думаю, в течение одной — двух недель будет выноситься на КЗД (Комиссия правительства по законопроектной деятельности), а после этого — на правительство. В эту сессию, конечно, не успеем уже в первом чтении рассмотреть, но, я думаю, — в самом начале следующей сессии», — сказал он.

«Очевидно, мы ожидали, что он будет принят к 1 июля, условно говоря, на полгода, наверно, сдвинем, конечно [переходные периоды]. Ко второму чтению это все будем смотреть», — добавил Моисеев.