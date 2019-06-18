Финальный текст законопроекта о цифровых финансовых активах готов и будет представлен ко второму чтению в течение двух недель, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, на прошлой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов провел совещание с участием вице-премьера РФ Максима Акимова, представителей ЦБ, Минфина, правоохранительных органов.

«В целом договорились, сейчас финальный текст, смотрят его все... Там все решения были приняты, сейчас смотрим текст и в течение двух недель, надеюсь, выйдем на принятие во втором чтении», — заявил Моисеев.

По словам замминистра финансов, регулирование IСO будет содержаться в отдельном законопроекте «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)».

Также Моисеев отметил, что вопрос о налогообложении деятельности с привлечением криптовалюты на совещании не обсуждался, однако добавил, что это «обычная человеческая активность, она должна регулироваться как и все остальное».