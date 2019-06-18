Инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения порога в 7% от ВВП вряд ли окажет заметное влияние на динамику инфляции. Такое мнение высказал ТАСС главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.



Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказала опасения, что инвестирование средств ФНБ после достижения порога в 7% от ВВП может оказать влияние на динамику инфляции в среднесрочной перспективе. ЦБ предложил обсудить корректировку порога.

Однако с этим не согласился первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что возможность тратить средства ФНБ после достижения объема фонда 7% от ВВП «позволяет нам три года прожить при низких ценах на нефть». Речи о том, чтобы тратить все средства сверх этого порога, не идет, подчеркивал Силуанов.

«Что касается инвестирования, то, на мой взгляд, это «пугалка» или «страшилка» насчет инфляции. Поскольку, во-первых, можно инвестировать в покупку зарубежных технологичных активов, что вообще не имеет отношения к внутреннему спросу. Во-вторых, если пугаться повышения спроса, то зависит от того, какой спрос. Если те же высокотехнологичные инфраструктурные проекты, то они вообще инфляцию не генерируют, а со временем скорее будут генерировать поток доходов, налогов», — сказал Клепач.

«Это не дилемма, будет или не будет снижаться инфляция, а вопрос: инвестировать внутри страны или создавать избыточные сбережения, размещенные в зарубежных активах? Притом что мы запускаем многие проекты и в рамках нацпроектов, есть огромный вопрос отложенного инвестиционного спроса и у бизнеса, и со стороны государства», — отметил главный экономист «ВЭБ.РФ».

По подсчетам Клепача, сейчас объем ФНБ уже достиг и несколько превысил 7% от ВВП, к концу года размер фонда достигнет 9% ВВП.

«Фактический ФНБ, если иметь в виду все отчисления, связанные с нефтегазовыми доходами и объемом покупки валюты при ценах свыше 40 долларов (за баррель), уже больше, чем 7% ВВП. Если даже брать свободные остатки, которые можно использовать, то сейчас, по нашей оценке, это где-то 7,5% ВВП. То есть 0,5% уже можно использовать. Просто пока это не перечислено, находится на счетах Минфина и ЦБ. К концу года это будет, если брать свободные остатки, 9% ВВП, но перечисления обычно происходят с лагом», — уточнил он.