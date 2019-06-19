Во вторник правительство внесло в Госдуму поправки к закону о валютном регулировании и контроле, которые отменяют требование о репатриации экспортной выручки в рублях: со следующего года для несырьевого экспорта и постепенно для экспортеров сырья; с 2020 года они смогут оставлять за рубежом 10% от суммы договора, с 2021 года — 30%, с 2022-го — 50%, с 2023-го — 70%, с 2024 года — всю рублевую выручку, пишут «Ведомости» .

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках, а за каждый день просрочки компания должна платить штраф 1/150 ключевой ставки ЦБ, штраф за невозврат — 75—100% от суммы сделки; по действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

По мнению экспертов, репатриация была нужна, когда действовали запрет на вывоз капитала и требование обязательной продажи валютной выручки, а сейчас это мешающая работать норма, которая опасна: известно множество уголовных дел против экспортеров по валютному законодательству; при этом отмена репатриации рублевой выручки важна для бизнеса, но к быстрому росту экспорта не приведет — это может помочь небольшим начинающим экспортерам, которые со временем могут существенно диверсифицировать российский экспорт.

В законопроекте правительство предлагает снять часть ограничений на использование зарубежных счетов; сейчас закрытый список разрешенных операций сильно ограничен для граждан и компаний и серьезно ограничивает многие операции, говорит директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова: например, только недавно было разрешено получать выручку от продажи ценных бумаг, да и то не всех.

Также законопроект существенно расширяет список разрешенных операций: без ограничений можно получать деньги на зарубежные счета от нерезидентов из стран ОЭСР и ФАТФ, а также от продажи драгоценных металлов.