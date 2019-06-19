Депутаты приняли в третьем чтении закон, освобождающий граждан, воспользовавшихся правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной думы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в соответствии с Налоговым кодексом ипотечные каникулы — это материальная выгода, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. При этом такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ — 35%, что не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении ипотечных каникул, в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.