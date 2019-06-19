Государственная дума на пленарном заседании в среду, 19 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Проект закона, внесенного представителями всех фракций Госдумы и членами Совета Федерации, направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.



Закон дает право многодетным семьям получить 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что «главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита».

Также он отмечал, что норма «будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году».