Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий включение негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых организаций и Агентства по страхованию вкладов в перечень получателей сведений о госрегистрации смерти и сведений о внесении исправлений или изменений в реестр записи актов о смерти, которые содержатся в едином реестре записей актов гражданского состояния. Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Соответствующие поправки вносятся в закон «О записи актов гражданского состояния».

Согласно формулировке, одобренной во втором чтении документа, такие сведения предоставляются АСВ, НПФ либо страховой организации в рамках межведомственного взаимодействия по их запросу. АСВ будут предоставляться данные в отношении вкладчиков кредитных организаций, являющихся участниками системы страхования вкладов, а также кредитных и некредитных организаций, в отношении которых АСВ исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве) этих организаций.

«Комитет поддерживает необходимость предлагаемых законопроектом изменений, поскольку своевременность получений сведений о смерти позволит НПФ избежать переплат негосударственных и накопительных пенсий участников и застрахованных лиц. Реализация положений законопроекта позволит также решить аналогичные проблемы, возникающие у страховых организаций в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования и у АСВ в отношении кредиторов НПФ и страховых организаций при осуществлении им функций конкурсного управляющего (ликвидатора) этих организаций», — говорится в заключении комитета по финансовому рынку.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.