Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Центробанк полномочиями согласовывать список находящихся под санкциями компаний, которые освобождаются от штрафов за нерепатриацию валютной выручки.

Сейчас компании-экспортеры, находящиеся под западными санкциями, освобождаются от обязанности возвращать валютную выручку в РФ. Для того чтобы воспользоваться данным правом, компания должна быть включена в специальный перечень резидентов, который утверждает ФНС по согласованию с Минфином.

«Вместе с тем объем валютной выручки резидентов, в отношении которых вводятся ограничительные меры, составляет значительную долю в общем объеме валютной выручки, возвращаемой в РФ. В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.