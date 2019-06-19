Министр экономического развития Максим Орешкин анонсировал после совещания по развитию экономики ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду провел совещание о достижении национальных целей развития РФ в экономике и жилищном секторе. Глава Кабмина заявил, что правительству РФ необходимо предпринять дополнительные меры для ускорения роста экономики страны уже в этом году.



«Важное совещание по вопросам развития экономики. Намечены десять ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев», — написал Орешкин на своей странице в Instagram.

Медведев: нужно принять дополнительные меры, чтобы «разогреть» экономику России По итогам прошлого года ВВП РФ вырос чуть более чем на 2%, и в начале текущего года динамика стала хуже.

Согласно данным Росстата, рост российской экономики в I квартале 2019 года составил 0,5%. По итогам 2018 года ВВП вырос на 2,3%, в том числе в IV квартале — на 2,7% в годовом выражении.



Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год составляет 1,3%. Вместе с тем Орешкин ранее в июне отмечал, что итоговые цифры могут оказаться лучше. По базовому прогнозу ведомство ожидает ускорение роста экономики до 2% в 2020 году и 3,1% в 2021-м.