Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает РБК . Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК.

В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия. Рассчитывается она так: все накопленные на пенсионном счете средства умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты, который рассчитывается НПФ с привлечением актуария. Скорее всего, период дожития будет определяться актуарием на основе половозрастной структуры клиентов конкретного НПФ, говорит собеседник РБК: если человек решит выйти на пенсию позже, период дожития будет меньше, а пенсия, соответственно, выше, и наоборот.

Пожизненная пенсия предполагается по умолчанию, отмечает источник РБК, она будет индексироваться на величину инфляции, ее выплата с учетом роста цен гарантируется. При этом участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии, чтобы увеличить размер последующих выплат. Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет слишком мала для пожизненной выплаты, участник системы получает единовременную выплату. Также он может по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. При таком варианте в случае смерти участника остаток на его счете передается по наследству.

Пока участнику не назначена пожизненная негосударственная пенсия, он имеет право получить досрочную выплату для оплаты дорогостоящего лечения, следует из законопроекта. Также после заключения договора с НПФ деньги будут регулярно списываться с банковского счета участника, либо работодатель будет перечислять на его пенсионный счет часть зарплаты.

Возможен переход участника системы ИПК из одного НПФ в другой. При этом вознаграждение НПФ, участвующих в системе ИПК, стандартное. Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему еще не назначена пожизненная негосударственная пенсия. Если назначена — гарантируется пенсия не меньше рассчитанной в день назначения.

Если управляющий ИПК НПФ лишается лицензии, банкротится, реорганизуется или ликвидируется, АСВ не позднее шести месяцев выплачивает другому НПФ, определенному путем конкурсного отбора, соответствующее гарантийное возмещение. АСВ взамен получает права требования на соответствующую сумму к НПФ с отозванной лицензией и, получив эти деньги, зачисляет их в принадлежащий ему фонд гарантирования ИПК, который формируется из гарантийных взносов, которые платят НПФ, пеней за несвоевременную уплату взносов и т. д.

СМИ: подключение к системе ИПК будет добровольным В последней версии концепции ИПК был предусмотрен механизм автоподписки — все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны были автоматически подключаться к системе.

«Законопроект еще не досогласован, — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. — Моя позиция заключается в том, что неправильно людей загонять в ИПК, люди сами должны принимать решение, стоит ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений».

Источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что ключевые пункты законопроекта регулярно обсуждаются в Кремле, в том числе с представителями Минфина и ЦБ. По его словам, есть понимание, что должен быть инструмент подключения граждан к системе ИПК через работодателей, но отношение к участию по умолчанию скептическое.

В АСВ заявили, что в случае принятия законодательных решений о возложении на агентство дополнительных задач оно будет готово их выполнить в поставленные сроки. Минфин не комментирует тему ИПК до полной готовности законопроекта, который прорабатывается, заявил РБК представитель министерства. На рассмотрение правительства законопроект не поступал, сказал представитель социального блока правительства. В ЦБ не ответили на запрос РБК.