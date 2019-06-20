Тот факт, что банки не соглашаются рефинансировать семейную ипотеку, — ошибка правительства, заявил президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии».

«Людям трудно решить проблему с банками, и на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов на компенсации банкам на эти цели, для субсидии. Там они первоначально решили, что будет достаточно 2%, этого недостаточно», — сказал глава государства.

По его словам, проблема уже решается. Минфин выделил на госпрограмму семейной ипотеки дополнительные ресурсы.

Программа семейной ипотеки была пересмотрена в апреле 2019 года. Теперь на льготную ставку 6% и ниже могут рассчитывать семьи, которые уже выплачивают ипотечный кредит.

Кроме того, семьям, в которых появился третий или последующий ребенок после 1 января 2019 года, будет выдаваться материальная помощь в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Однако предложение об использовании этих денег на внесение первоначального взноса на ипотеку президент не одобрил.

«450 тысяч на погашение кредита… Мы выделили именно на эти цели, а не на какие другие. Эта сфера жизни семьи является наиболее важной и наиболее чувствительной, маткапитал в основном используется на улучшение жилищных условий», — сказал он. «На другие цели не предусмотрено», — указал он.