Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» анонсировал новые меры господдержки семей с детьми.

С 1 января 2020 года семьи будут получать пособие на ребенка в размере одного прожиточного минимума при условии, что доход на одного взрослого члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов.

«Если семья получает доход около 45 тысяч рублей, то она получит право на выплату в объеме одного прожиточного минимума на ребенка», — сказал Путин.

Президенту задали вопрос, с какой целью выплачивается пособие в размере 50 рублей в месяц на ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

«По поводу 50 рублей. Действительно, у нас действует поддержка до полутора лет, а от полутора до трех эта категория как бы выпадала, семьи получали 50 рублей. Это не выплаты из бюджета. В 1994 году было принято решение, эти 50 рублей заставили платить работодателей, они и тогда мало что значили, а сейчас не значат ничего», — сказал он.

Путин заявил, что фактически уже принято решение о том, что семьям с детьми от полутора до трех лет также будет выплачиваться государственное пособие.

«Фактически решение состоялось, мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости, от полутора до трех лет, тоже в размере прожиточного минимума ребенка», — пояснил президент.

«Я считаю, что мы должны распространить это на семьи, где доход составляет два прожиточных минимума (на взрослого члена семьи. — Прим. ред.)», — отметил он.

Таким образом, по его словам, пособия будут получать 70% семей с детьми.