В мире нет страны с чистой рыночной экономикой, заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии». По его словам, роль государства в экономике просто меняется в зависимости от конъюнктуры: растет во время кризиса и снижается в период благополучия.

«Чистой рыночной экономики либо чистой административно-командной просто не существует. А вот смешанная — она во всем мире присутствует. Как только начинаются какие-то сбои в экономике, какие-то проблемы, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит», — сказал глава государства.

Он привел в пример Китай и Индию, которые, по его словам, развиваются быстрее в том числе за счет действий государства. В западных странах участие государства в экономической жизни тоже считается естественным, подчеркнул президент.

«Посмотрите, там никто ничего не имеет против, наоборот, подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отраслях. Это все есть, поэтому и нам нужно использовать все это», — сказал Владимир Путин.