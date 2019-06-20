Страховые компании смогут учитывать привлечение к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения в качестве фактора, влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Такая норма содержится в обновленной версии законопроекта об изменении расчета стоимости полиса, опубликованного на сайте Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который в четверг рассматривал этот законопроект.



В предыдущей версии законопроекта, который совет рассматривал в марте, неоднократные штрафы за «пьяное» вождение были исключены из списка нарушений ПДД, которые могут влиять на цену ОСАГО. Совет по кодификации критиковал исключение таких штрафов, так пьяное вождение напрямую влияет на степень риска, писал совет в заключении.

В итоге эта норма была учтена. Тем не менее совет по кодификации не поддерживает текущую редакцию законопроекта и считает, что он нуждается в доработке, следует из проекта заключения совета. В частности, не определены имущественные отношения страховщика и страхователя по поводу оснащения транспортного средства телематическим устройством (с его помощью, согласно документу, страховщики смогут отслеживать стиль вождения и будут вправе исходя из этого устанавливать тариф).

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков — они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2 746—4 942 рублей) на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Минфин ожидает, что проект будет рассмотрен в начале осенней сессии Госдумы.