Министерство финансов РФ доразместило в четверг выпуск облигаций внешних облигационных займов РФ в долларах США на 2,5 млрд долларов, говорится в материалах ведомства.



В частности, Минфин доразместил евробонды на 1,5 млрд долларов с погашением в 2029 году в количестве 7,5 тыс. облигаций и на 1 млрд долларов в количестве 5 тыс. штук — в 2035 году.

Доходность выпуска евробондов до 2029 года составила 3,95% годовых, ставка купонного дохода по всем купонам — 4,375% годовых. Для выпуска до 2035 года доходность составила 4,3% годовых, ставка купонного дохода — 5,10% годовых.



Основными покупателями доразмещенных евробондов стали инвесторы из Великобритании и других стран Европы, а также из Соединенных Штатов.

«По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы — 17% выпуска, а 4% — инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% — инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов», — отмечается в сообщении Минфина.

Минфин России 21 марта разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.