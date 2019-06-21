Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал выработать общемировые правила противодействия киберугрозам. Об этом глава правительства заявил, выступая на Международном форуме по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

«Нам нужно — и это не менее важная задача, в этом плане, я считаю, у нас еще почти ничего не сделано — выработать общемировые стандарты обеспечения безопасности», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что преступления в виртуальном пространстве сейчас совершаются по всему миру и не имеют страновых границ.

По словам Медведева, Россия готова к сотрудничеству с другими странами в сфере кибербезопасности.