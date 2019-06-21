Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил инициировать тестовые кибератаки на отдельных руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют должного внимания вопросам кибербезопасности.

«Наверно, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым руководителям инициировать, чтобы они понимали степень собственной уязвимости», — сказал он на Международном конгрессе по кибербезопасности. «Может быть, стоит за это специально заплатить», — шутя добавил вице-премьер.

По его словам, руководители часто отдают вопросы кибербезопасности на откуп своим подчиненным, а сами при этом не занимаются этой проблемой, хотя это входит в их обязанности.

«Ключевая вещь — это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к этой повестке и обучению людей, тогда есть шанс», — пояснил он. По его данным, 95% руководителей не считают этот вопрос центральным в своей ежедневной работе.