Рост российской экономики в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил 0,7%. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности. Июнь 2019 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в мае рост ВВП замедлился до 0,2% год к году после 1,7% год к году в апреле и 0,5% год к году в первом квартале 2019 года. За первые пять месяцев года ВВП увеличился на 0,7% год к году», — говорится в документе.

В апреле-мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности, по данным Минэкономразвития, в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале текущего года.

Росстат во вторник, 18 июня, подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в I квартале 2019 года на уровне 0,5%.