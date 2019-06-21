Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не ожидает рецессии в российской экономике, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

«Проблематика первого полугодия известна. (В мае) добавилась история с длинными праздниками, которая повлияла, календарный фактор. Месячные данные ВВП всегда волатильны, поэтому показатели июня, июля, августа — вообще III квартал будет, на самом деле, определяющим с точки зрения динамики в целом по году», — сообщил Орешкин журналистам.

«Рецессия — это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли», — отметил он. Министр также добавил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.