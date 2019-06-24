Высокое доходное расслоение в России, вероятно, будет иметь последствия для финансовой стабильности и может спровоцировать банковский кризис, говорится в исследовании, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития университета Хэнаня (КНР). На примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках, сообщает «Коммерсант» .

Работа «Неравенство и рост кредитования в российских регионах» ученых из университета Хэнаня, университета Зеппелин (ФРГ) и Калифорнийского госуниверситета (США) призвана исследовать гипотезу профессора Чикагского университета, экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана на примере большой переходной экономики. Суть гипотезы, выдвинутой Раджаном в 2010 году, состоит в том, что 30 лет роста доходного неравенства в США вынуждали политиков прибегнуть к перераспределению доходов. Но вместо увеличения трансфертов для сглаживания расслоения или усиления прогрессивности налогообложения они стимулировали дешевые кредиты для домохозяйств (в том числе ипотечные). Именно это, по его мнению, привело к бурному росту цен на недвижимость и к банковскому и финансовому кризису 2008—2009 годов.

Авторы исследования указывают, что сильная связь между ростом неравенства и частного кредитования уже обнаружена учеными в США, Австралии, Великобритании и Канаде, схожие результаты получены и для экономики Литвы. Однако, отмечают они, на больших переходных экономиках эта гипотеза не тестировалась, объясняя выбор России в качестве предмета исследования резким ростом расслоения в стране в постсоветский период, наличием больших объемов данных (исследовались 75 регионов) и особенностями системы перераспределения и налоговой системы, где основные поступления во всех регионах приходятся на одни и те же налоги. Результат оказался «не только статистически значимым, но имеет заметные экономические последствия»: прирост коэффициента Джини на 0,01 процентного пункта соответствует приросту доли кредитования в ВРП региона на 0,25 п. п.

«Россия часто подвергается глубоким экономическим, валютным, банковским и финансовым кризисам… Высокая степень финансовой уязвимости России видится результатом популистской макроэкономической политики, низкого качества управления, сильной зависимости от экспорта топлива и структурных проблем экономики. Рост доходного неравенства — одна из важнейших характеристик текущего развития страны, он сопровождался бурным ростом кредитования. Мы обнаружили положительную (и сильную) взаимозависимость между доходным неравенством и частным кредитованием. В целом полученные нами результаты поддерживают гипотезу Раджана в том, что политическим ответом на рост расслоения в России стало расширение доступа домохозяйств к ипотечным и другим кредитам», — заключают авторы работы.