В мае 2019 года количество выданных автокредитов сократилось сразу на 17,5% по сравнению с апрелем (рекордным по выдачам автокредитов — 91 тыс. единиц) и составило 75,1 тыс. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с маем 2018 года число выданных автокредитов фактически осталось неизменным, снизившись на 0,04% (в мае 2018 года — 75,2 тыс. единиц).

При этом самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (5,9 тыс.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс.), Московской области (4,4 тыс.), а также в республиках Татарстан (3,7 тыс.) и Башкортостан (3,4 тыс. единиц).

Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в мае по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+60,2%), Кировской (+22,3%) и Рязанской (+22%) областях, Чувашской Республике(+16,4%) и Красноярском крае (+16,3%). В то же время в ряде регионов страны было отмечено снижение выдачи автокредитов (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в том числе в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО; -16%) и Воронежской (-15,2%) областях, Ставропольском крае (-13,9%), а также в Самарской (-13,7%) и Нижегородской (-12,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в мае 2019 года снизилась на 4,5% и 6,5% соответственно.