Центральный банк России может вернуться к повышению ключевой ставки в случае, если будут возникать давящие на рубль и отток капитала геополитические риски или ухудшение глобальной экономики. Об этом эксперты рассказали в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

«На наш взгляд, в условиях медленных темпов роста ВВП и доходов населения, а также замедления инфляции, смягчение монетарной политики является вполне оправданным. В то же время обострение геополитической ситуации либо резкое ухудшение состояния глобальной экономики могут в любой момент привести к оттоку капитала из РФ, понижательному давлению на рубль и вынудить Банк России вновь повышать процентные ставки», — говорится в докладе.

Аналитики указывают, что в связи с возможным введением новых санкций в отношении России сохраняются риски ослабления рубля. Они напоминают, что замедлению инфляции способствовало укрепление рубля в январе — апреле и укрепление рубля на фоне роста цен на нефть и их стабилизацией на относительно высоком уровне.

ЦБ снизил ключевую ставку Это произошло впервые более чем за год.

На заседании 14 июня регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. ЦБ указывал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом возможно дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорилось в сообщении Центробанка.