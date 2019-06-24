К началу мая портфель потребительских кредитов обогнал по темпам роста ипотечный, пишет ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике: по итогам апреля прирост в годовом выражении составил 25,2% против 23,5%. Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года, уточнил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Месяцем ранее потребительские кредиты и ипотека сравнялись по темпам роста на уровне 24,2%, затем рост необеспеченного кредитования еще сильнее ускорился, а ипотечного — замедлился, следует из данных ЦБ. Наметился и рост доли потребкредитов в розничном кредитном портфеле банков, отмечает регулятор.

Темпы роста розничного кредитования в начале 2019 года продолжали расти, хотя и не так быстро, как годом ранее, указывает ЦБ: на начало мая рост розничного кредитного портфеля составил 23,8%, ускорившись с 23,4% двумя месяцами ранее. В ближайшие месяцы розничное кредитование продолжит расти с той же скоростью, ожидает ЦБ, но к концу года рост замедлится: розничный кредитный рынок насыщается, скажутся и меры регулятора по ограничению долговой нагрузки населения.

ЦБ повысил прогноз роста розничного кредитования на 2019 год в связи с более быстрыми, чем он ждал, темпами в начале года: до 15—20% с 12—17% в предыдущем прогнозе, на 2020 год — до 11—16% с 10—15%. Прогноз на 2021 год регулятор не менял: он все так же ждет роста на 10—15%.