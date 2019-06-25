В 2020 году бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете, а в 2021 и 2022 годах — на 240,4 млрд рублей ежегодно. Это следует из материалов Минфина к бюджетным проектировкам на предстоящую трехлетку, одобренных на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 18 июня, сообщает РБК .

Бюджетные расходы на пенсии военным и силовикам повысятся с 745 млрд до 769 млрд рублей в 2020 году и до 797 млрд рублей в 2021—2022 годах.

Представитель Минфина пояснил РБК, что увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено с учетом дополнительной индексации военных пенсий на 2%; возврата к индексации военных пенсий на уровень инфляции; роста численности пенсионеров, в том числе военных пенсионеров, который «стандартно закладывается каждый год в расчеты».

В 2019 году впервые как минимум за пять лет военные пенсии вырастут и за счет увеличения военных окладов, и за счет повышения коэффициента для исчисления пенсий — в общей сложности на 6,3%.

Военные пенсии — это не только пенсии бывшим военным, но и пенсии в системе Министерства внутренних дел, наркоконтроля, Государственной противопожарной службы, Росгвардии, ФСИН. В сентябре 2018 года Минфин оценивал общее количество их получателей в 2,64 млн человек. В 2018 году около половины всех выплат военных пенсий — 343 млрд из 715 млрд рублей — пришлось на пенсионеров Минобороны, следует из данных заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина.

На 1 октября 2019 года пенсии по линии Минобороны будут составлять в среднем 26,2 тыс. рублей, у бывших сотрудников ФСБ — 30 тыс. рублей, у сотрудников органов внутренних дел — 17 тыс. рублей, сообщал в декабре 2018 года в Совете Федерации замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина Илья Севоднясев.

Для сравнения: средняя гражданская пенсия по старости составляет около 15 тыс. рублей, к тому же военные и силовики остались за скобками повышения общеустановленного пенсионного возраста.