Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам обсуждает с Центробанком и Министерством труда и социальной защиты РФ необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые позволят перечислять заработную плату по номеру телефона работника в рамках Системы быстрых платежей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев.



«В настоящее время комитет обсуждает с ЦБ и Минтрудом необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, чтобы дать право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора», — пояснил Журавлев.

По его словам, данная инициатива направлена на борьбу с «зарплатным рабством». На заседании в понедельник комитет поддержал принятый Госдумой закон, который вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к Системе быстрых платежей.

При этом в заключении комитета отмечается, что для решения проблемы «зарплатного рабства» требуется доработать действующее законодательство для расширения возможности использования Системы быстрых платежей на перечисление зарплаты работникам.