Рост среднего размера микрозайма практически прекратился в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,4%, увеличившись до 7,7 тыс. рублей (в I квартале 2018 года — 7,6 млн рублей). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основании информации от 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Самый существенный рост среднего размера микрозайма был отмечен в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с I кварталом 2018 года показатель вырос на 5% и составил 6,2 тыс. рублей (в I квартале 2018 года — 5,9 тыс. рублей).

Средний размер микрозайма незначительно увеличился и в некоторых других возрастных сегментах заемщиков. В то же время в ряде возрастных групп было зафиксировано небольшое сокращение данного показателя: у заемщиков от 30 до 39 лет — на 1,4%, от 40 до 49 лет — на 0,9% и старше 65 лет — на 0,5%. Самые большие суммы микрозаймов брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 8,4 тыс. рублей, а самые «скромные» — заемщики моложе 25 лет — 6,2 тыс. рублей.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в I квартале 2019 года был зафиксирован в Москве (11,6 тыс. рублей), Московской области (10,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,1 тыс. рублей), Ставропольском крае (8,3 тыс. рублей) и Ростовской области (8,3 тыс. рублей).

Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Иркутская (+12,3%), Белгородская (+11,3%), Омская (+9,3%) и Ростовская (+6,8%) области. Больше всего средний размер микрозайма снизился в Санкт-Петербурге (-10%) и Москве (-9,9%), а также в Ленинградской (-6,1%) и Воронежской (-3,6%) областях.