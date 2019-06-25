Получатели «дальневосточного гектара» и многодетные семьи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) смогут получить льготную ипотеку под 2% годовых. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья — как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку», — заявил Трутнев.

«Будем стремиться к ставке для людей около 2%. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном «дальневосточном гектаре», и многодетных семей», — уточнил он.

Целевую субсидию на проект в 7,5 млрд рублей получит Фонд развития Дальнего Востока, который будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т. д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям, добавил вице-премьер.

По словам Трутнева, такие меры предусмотрены в рамках поддержки рождаемости в регионе.