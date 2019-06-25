Грядущий возможный глобальный кризис из-за торговой войны между США и Китаем окажет негативное влияние на Россию, но к этому кризису страна готова больше, чем к кризисам 2008 и 2014 годов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» во вторник.

«Торговые войны влияют на глобальную экономику, мы видим замедление по всем индикаторам, очень серьезное замедление китайской экономики. Очень важный момент, что к этому новому глобальному кризису [Россия] готова гораздо больше, чем к кризису 2008 года и к ситуации с падением цен на нефть в 2014 году. У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование», — отметил министр.

При этом он добавил, что замедление роста глобальной экономики окажет влияние на несырьевой экспорт из России.

«Это будет означать, что темпы несырьевого экспорта из России будут замедляться. Они будут замедляться в целом по всему миру, Россию это тоже будет касаться. Например, если мы говорим о выполнении указа президента майского, то в экономической части под большим риском находятся именно показатели экспорта. Если в целом в экономике мы идем в соответствии с теми показателями, которые были заложены, то по экспорту есть риск негативный», — заключил Орешкин.