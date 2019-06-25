Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не достигают установленного ЦБ лимита вложений пенсионных накоплений в рискованные активы (10%) и в среднем вкладывают в рискованные активы около 3,4% средств пенсионных накоплений. Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на рабочей группе по НПФ в Госдуме.

«В рамках тех 10%, которые позволяется вкладывать в более рискованные активы, сегодня фондами «забито» 3,4%. То есть в принципе мы понимаем, что да, возможно, из-за нашего регулирования и из-за своей внутренней стратегии никто 10% не «забивает» полностью», — сказал Чистюхин и пояснил, что это средний показатель, отдельные фонды приближаются к лимиту 10%.

Чистюхин добавил, что расширение инвестирования в рискованные активы ограничено также ожиданиями положительной доходности от фондов.

«Думаю, что мы все на данном этапе разделяем идеологию относительно пенсионных активов, назовем это так. На долгосрочном горизонте, предположим пять-семь лет, фонды должны показать реальную положительную доходность, переиграть инфляцию. Но точно никто не рассматривает ситуацию с пенсионными активами, когда на долгосрочном горизонте фонды показывают отрицательную доходность, убытки. Это не то, что мы хотим увидеть в социально чувствительной области. Надо понимать, что если мы в эти 10% по пенсионным накоплениям «загружаем» совсем рискованные активы и убыток может оказаться равен 7—10% этих вложений, то отработать их за счет других активов станет практически невозможно. Это под угрозу ставит всю систему», — пояснил он.

По словам Чистюхина, Банк России увидел первичные признаки инвестирования негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных накоплений и резервов не на наилучших условиях в 47 депозитах из 17 тыс. и в 10% вложений в облигации. При этом к фидуциарной ответственности регулятор пока никого не привлекал.

С 18 марта 2018 года по конец мая 2019 года НПФ заключили более 17 тыс. депозитных договоров (среднесрочных, краткосрочных, долгосрочных, пролонгаций договоров), привел данные Чистюхин.

«В этот период времени НПФ работали более чем с 30 кредитными организациями. На конец мая 2019 года в портфелях НПФ находилось депозитов более чем на 160 миллиардов рублей. И в рамках нашего подхода мы увидели первичные признаки, по которым возникают вопросы с точки зрения фидуциарной ответственности, по 47 депозитам. Еще раз повторюсь, это не нарушения, это первичные признаки, с которыми надо разбираться», — сказал он.

Также за этот период фондами было совершено более 30 тыс. сделок с облигациями, не считая перекрестных сделок между самими НПФ. «В рамках нашего подхода признаки, связанные с фидуциарной ответственностью, имеют порядка 10% этих сделок. Мы, как я уже сказал по депозитам, точно так же планируем выяснять эти обстоятельства, с чем связаны какие-то отклонения по ценовым параметрам и по параметрам доходности», — сказал Чистюхин.

Пока ЦБ отправил запросы в пенсионные фонды по этим сделкам, предписаний не осуществлял.

Сделки с другими инструментами рассматриваются в индивидуальном порядке, сообщил Чистюхин, в дальнейшем методика покроет все виды активов.