Во II квартале 2019 года практически все банки внесли изменения в свои тарифные справочники: повысили комиссии за переводы физическим лицам и переводы в иностранной валюте, выдачу наличных в кассе и по корпоративной карте. Также стал дороже валютный контроль и открытие расчетного счета в валюте, говорится в исследовании Business Banking Fees Monitoring 2019 Q2.

Произошедшие изменения заметно повлияли на стоимость обслуживания разных компаний сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ). Было подсчитано, сколько в Москве за первый год обслуживания платят банку фрилансер в форме ИП, магазин у дома, В2В-компания, сервисная компания и оптовая компания, ведущая ВЭД.

Так, фрилансер в Москве, зарегистрированный в качестве ИП, платит за первый год обслуживания в Газпромбанке по тарифу «Стандартный» 26,1 тыс. рублей. Такие же клиенты банка «Веста», ДелоБанка, Промсвязьбанка, Сбербанка, Совкомбанка, УБРиР или банка «Уралсиб» (тариф «Начни с нуля!») получают первый год бесплатного обслуживания при минимальном наборе услуг.

Владелец торговой точки в Москве, являясь клиентом Газпромбанка, платит за первый год обслуживания по тарифу «Стандартный» 127 008 рублей. Самый выгодный банк для торговой точки — ДелоБанк с пакетом услуг «Активный рост» с бесплатным онлайн-банкингом, корпоративной картой, переводами юридическим и физическим лицам до 150 тыс. рублей. Оплата первого года обслуживания в ДелоБанке по тарифу «Активный рост» составляет 83 904 рубля.

Владелец московской В2В-компании, клиент Совкомбанка, платит за свой первый год обслуживания в кредитной организации по тарифу «Мастер-пакет «30 платежей» 255,3 тыс. рублей. Самые выгодные банки для компаний B2B — по-прежнему банки «Веста», «Открытие» и УБРиР: от 12 576 до 17 409 рублей за первый год обслуживания МСБ.

Сервисная компания в Москве, которая оказывает услуги физлицам, являясь клиентом ДелоБанка, должна будет заплатить 390 384 рубля за первый год обслуживания по тарифу «Больше возможностей». При этом самые выгодные банки для компаний B2C — УБРиР и Тинькофф Банк (272 997 и 276 946 рублей соответственно).

Оптовая компания, локализованная в Москве, платит за первый год обслуживания в Газпромбанке по тарифу «Стандартный» 354 985 рублей. Клиенты «Весты» и УБРиР, ведущие ВЭД, платят 140 676 и 152 689 рублей соответственно за первый год обслуживания.