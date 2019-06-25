Минфин РФ не ожидает укрепления или ослабления рубля до конца текущего года, отмечая, что его курс остается «плавающим». Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах конференции Bloomberg в Лондоне.



«Мы не ожидаем ни укрепления, ни ослабления (рубля до конца года. — Прим. ред.), у нас плавающий курс. Мы ожидаем, что он продолжит «плавать», — сказал он, комментируя сильное укрепление российской национальной валюты с начала текущего года.

Минэкономразвития РФ в апреле повысило прогноз по обменному курсу рубля в 2019 году до 65,1 рубля за доллар с 66 рублей. Вместе с тем в ведомстве указывали, что в I квартале текущего года курс рубля к доллару оказался несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 рубля за доллар фактически против ожидаемых 64,2).