Министерство финансов РФ не рассматривает возможности изменения бюджетного правила, несмотря на предложение Банка России его ужесточить, об этом журналистам сообщил замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах конференции Bloomberg в Лондоне.

«Бюджетное правило не будет меняться», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, не ведется ли в правительстве дискуссия по этому вопросу.

Ранее в июне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нужно проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий. По ее мнению, по сути, речь идет о расходовании дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, и если они будут тратиться полностью, вернется зависимость макроэкономических показателей России от изменения нефтяных цен.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ.

При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.