Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ предусматривает, что с 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в соответствующем субъекте РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время такие выплаты получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Расходы на реализацию закона в 2020 году составят 74,9 млрд рублей, из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд рублей.

Глава Кабмина анонсировал расширение списка получателей выплат на первенца

Премьер также напомнил, что при рождении второго ребенка семьи имеют право на материнский капитал.