Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ предусматривает, что с 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в соответствующем субъекте РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

В настоящее время такие выплаты получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Расходы на реализацию закона в 2020 году составят 74,9 млрд рублей, из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд рублей.