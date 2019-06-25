Банки будут обязаны рассчитывать надбавки с 1 октября 2019 года

Центральный банк России раскрыл надбавки к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки заемщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Банки будут обязаны рассчитывать надбавки с 1 октября 2019 года.

Повышение надбавок будет дестимулировать предоставление необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также способствовать увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребкредитов.

«Установленные надбавки к коэффициентам риска основываются на проведенном Банком России исследовании портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН и учитывают результаты консультаций с банковским сектором», — прокомментировал регулятор.

С 1 апреля и на данный момент действует более мягкий вариант надбавок в целях сдерживания потребкредитования.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост: на 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении составил 25,3%. Кредитное качество выдаваемых кредитов остается высоким, что во многом и обусловливает высокий интерес банков к данному сегменту. По поколениям кредитов, сформированным в первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц составляет около 2%, что существенно ниже, чем по поколениям кредитов, сформированным в прошлый период ускоренного роста в 2011—2014 годах (от 3,5% по поколениям IV квартала 2011 года до 8% по поколениям 2013-го).

В целях предотвращения формирования пузыря на рынке необеспеченного потребительского кредитования Банк России трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПСК.