Совет Федерации одобрил в среду на пленарном заседании закон о выплате компенсации ипотеки для многодетных семей.

Документом предусматривается «оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей».

Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тыс. рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование кредитом.

Также правом частичного погашения ипотеки смогут воспользоваться семьи, которые усыновили третьего или последующего ребенка.

Помощь предоставляется однократно в отношении лишь одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после получения компенсации. При определении права на такую помощь не будут учитываться дети с иностранным гражданством, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или было отменено усыновление.